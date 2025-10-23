Сарновская о Плющенко: «Евгений Викторович – добрый, трудолюбивый, любит достигать цели. За семь лет, что я у него тренируюсь, он стал мне родным»

Фигуристка София Сарновская рассказала о тренировках в академии Плющенко.

– Как попали в группу Евгения Плющенко?

– Изначально тренировалась у Сергея Давыдова. Потом мы перешли к Этери Тутберидзе, прокатались там полтора года и в конце апреля перешли к Евгению Викторовичу. Первые тренировки у Евгения Викторовича мне очень понравились.

– А почему перешли к Евгению Плющенко?

– Просто решили перейти к Евгению Викторовичу.

– С кем из группы чаще всего общаетесь?

– С Машей Мазур, Кирой Трофимовой и Дашей Третьяковой. У нас в группе вайбовая атмосфера.

– Есть ли у вас конкуренция в группе?

– Нет, ее в группе нет.

– Что самое ценное вы почерпнули у Евгения Викторовича как у тренера, как у спортсмена?

– Силу и веру в себя. Что надо всегда достигать своей цели.

– Чувствуете ли особую ответственность, тренируясь у такого известного фигуриста?

– Честно, не очень. Просто уже как-то за семь лет, сколько я тренируюсь у Евгения Викторовича, он стал мне родным. Семь лет я каждый день, кроме воскресенья, вижу его два раза на тренировках.

– Какие качества Евгения Викторовича для вас самые ценные?

– Он добрый, добивается всего, что делает. Трудолюбивый, любит достигать цели.

– Есть ли совет от него, который вы запомнили?

– Просто катать, как на тренировке. С чувством.

– Что, на ваш взгляд, выделяет Евгения Викторовича среди других специалистов?

– Наверное, его трудолюбие. То, что он все время достигал своих целей. И даже после операции продолжил кататься, – сказала Сарновская .