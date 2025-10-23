Сарновская о Плющенко: «Евгений Викторович – добрый, трудолюбивый, любит достигать цели. За семь лет, что я у него тренируюсь, он стал мне родным»
– Как попали в группу Евгения Плющенко?
– Изначально тренировалась у Сергея Давыдова. Потом мы перешли к Этери Тутберидзе, прокатались там полтора года и в конце апреля перешли к Евгению Викторовичу. Первые тренировки у Евгения Викторовича мне очень понравились.
– А почему перешли к Евгению Плющенко?
– Просто решили перейти к Евгению Викторовичу.
– С кем из группы чаще всего общаетесь?
– С Машей Мазур, Кирой Трофимовой и Дашей Третьяковой. У нас в группе вайбовая атмосфера.
– Есть ли у вас конкуренция в группе?
– Нет, ее в группе нет.
– Что самое ценное вы почерпнули у Евгения Викторовича как у тренера, как у спортсмена?
– Силу и веру в себя. Что надо всегда достигать своей цели.
– Чувствуете ли особую ответственность, тренируясь у такого известного фигуриста?
– Честно, не очень. Просто уже как-то за семь лет, сколько я тренируюсь у Евгения Викторовича, он стал мне родным. Семь лет я каждый день, кроме воскресенья, вижу его два раза на тренировках.
– Какие качества Евгения Викторовича для вас самые ценные?
– Он добрый, добивается всего, что делает. Трудолюбивый, любит достигать цели.
– Есть ли совет от него, который вы запомнили?
– Просто катать, как на тренировке. С чувством.
– Что, на ваш взгляд, выделяет Евгения Викторовича среди других специалистов?
– Наверное, его трудолюбие. То, что он все время достигал своих целей. И даже после операции продолжил кататься, – сказала Сарновская.