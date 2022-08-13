Алена Косторная: «Женщины-тренеры жестче мужчин. Многие умеют без криков и ругани поставить на место»

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась мнением о работе с тренерами-женщинами.

«Есть такое, что они жестче мужчин. Наверное, поэтому и девочки у нас сильнее мальчиков.

Многие женщины умеют без каких-то криков и ругани так поставить на место... Например, Елена Вячеславовна (Жгун) делала это блестяще. За все время нашей с ней работы я ни разу не слышала от нее ни одного грубого слова.

Она внешне очень маленькая, тоненькая, но, если что-то шло не так, она подъезжала вплотную и начинала, нависая над тобой, очень грозно даже не говорить, а шипеть.

Это был мой самый страшный детский страх. Да и сейчас он тоже иногда возникает, когда приходится общаться», – сказала Косторная.