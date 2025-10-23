  • Спортс
Дрозд о Шанаевой: «В последний год совместных выступлений у нас возникла определенного рода стагнация. Надо было что-то менять»

Фигурист Павел Дрозд рассказал, почему распался их дуэт с Елизаветой Шанаевой.

Шанаева и Дрозд становились серебряными призерами чемпионата России-2023 в танцах на льду.

– Мне до сих пор не слишком понятен ваш уход от Александра Жулина, который случился в 2024-м. Вы сказали множество хороших слов в адрес тренера, очень тепло отозвались о штабе, о Елизавете Шанаевой. Если все обстояло так замечательно, зачем потребовалось уходить? Стало скучно?

– Ну что значит «скучно»? Мы же не в детском саду. Я действительно с огромной благодарностью вспоминаю весь пройденный путь в группе Жулина, свою работу с Александром Вячеславовичем, с Петром Вячеславовичем Дурневым, с Сергеем Георгиевичем Петуховым, с Дмитрием Ионовым, с которым, считаю, мы делали удивительные вещи в акробатических поддержках.

Но в последний год совместных выступлений у нас возникла определенного рода стагнация. Мы с Лизой понимали, что надо что-то делать, что-то менять, просто у каждого были свои представления о том, что именно идет не так. И эти представления в какой-то момент перестали совпадать.

В итоге Лиза приняла решение остаться в группе, а я вернулся к Ксении Румянцевой – и очень благодарен нынешнему тренерскому штабу за то, что мне дали такую возможность, – сказал Дрозд.

