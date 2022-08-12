Максим Траньков: «С недавнего времени я не знаю, кто такая Нугуманова. Комментировать ее пиар не хочу»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о конфликте Елизаветы Нугумановой и ее бывшего тренера .

— С недавнего времени я не знаю, кто такая . Поэтому комментировать ее вот этот пиар я как‑то не хочу.

— Считаете это пиаром?

— Я не хочу комментировать поведение Нугумановой. Повторюсь, я не знаю, кто это такая, – сказал Траньков.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят