Максим Траньков: «С недавнего времени я не знаю, кто такая Нугуманова. Комментировать ее пиар не хочу»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о конфликте Елизаветы Нугумановой и ее бывшего тренера Евгения Рукавицына.
— С недавнего времени я не знаю, кто такая Елизавета Нугуманова. Поэтому комментировать ее вот этот пиар я как‑то не хочу.
— Считаете это пиаром?
— Я не хочу комментировать поведение Нугумановой. Повторюсь, я не знаю, кто это такая, – сказал Траньков.
«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят