Максим Траньков: «С недавнего времени я не знаю, кто такая Нугуманова. Комментировать ее пиар не хочу»

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о конфликте Елизаветы Нугумановой и ее бывшего тренера Евгения Рукавицына

— С недавнего времени я не знаю, кто такая Елизавета Нугуманова. Поэтому комментировать ее вот этот пиар я как‑то не хочу. 

— Считаете это пиаром?

— Я не хочу комментировать поведение Нугумановой. Повторюсь, я не знаю, кто это такая, – сказал Траньков. 

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

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