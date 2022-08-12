Тарасова о Нугумановой: «Это что за письма такие? Молоденькая девочка – и делать из меня участницу сплетен. Пусть позвонит мне, я не кусаюсь»

Заслуженный тренер СССР прокомментировала письмо фигуристки .

«Странно. Я всегда ее хорошо комментирую, мне нравится, как она катается, очень мило. Но есть другие девочки, которые катаются лучше во много раз, поэтому она на том месте, на котором есть.

Я должна позвонить Рукавицыну и что‑то узнать. Когда спортсмен начинает выступать и отстаивать свои права, то должны сами за себя и отвечать. Тренер все‑таки выходит с тобой, отвечает за тебя, а основной негатив падает на него.

Тут просматривается линия, что ей сказал кто‑то, потому что с ней я не говорила. Я говорила только с журналистами и сказала, что уважительно отношусь к Рукавицыну и ни за что не поверю, что он вот так разговаривал. У тренера бывает: наорешь, накричишь — ничего страшного. Но когда начинаются такие разборки, то я не совсем понимаю.

Тут прямо передача какая‑то. Я не хочу участвовать в сплетнях. Она прекрасно знает мой телефон или его в федерации могут дать. Это что за письма такие? Под документацию. Я этого вообще не понимаю. Молоденькая девочка. И делать из меня участницу сплетен. Нет, я к этому не готова и этим не занимаюсь. Пусть позвонит мне, по телефону я не кусаюсь», — сказала Тарасова.

«Когда идут издевательства, поначалу не понимаешь, что тебя хотят убрать». Нугуманова ответила Тарасовой