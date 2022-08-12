«Когда идут издевательства, поначалу не понимаешь, что тебя хотят убрать». Нугуманова ответила Тарасовой

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Матч ТВ Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в письме обратилась к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. 

Ранее Тарасова высказалась о скандале Нугумановой и ее бывшего тренера Евгения Рукавицына. Она заявила, что не верит в плохое отношение тренера к спортсменке. «Почему она так долго это все скрывала? Она приходила на тренировки, но при этом ей мешали развиваться? Что за бред?» – сказала Тарасова.

«Татьяна Анатольевна, когда идут издевательства, поначалу не понимаешь, что тебя хотят убрать, а думаешь: наверное, тренер говорит гадости, чтобы как-то стимулировать тебя на дальнейшие результаты. И тебе нужно время, чтобы понять, разобраться. Я всегда думала очень хорошо о Евгении Владимировиче, я доверяла и верила ему и до последнего себя убеждала, что тренер это делает ради результатов.

Но, как известно, спорт высших достижений не может состоять только из кнута и лишения тренировочного процесса. Я делала все возможное, чтобы найти контакт с тренером. Каждый раз пыталась поговорить с ним, но он «отталкивал» меня. Я была бессильна и когда окончательно поняла, что это бесполезно, конечно, рассказала многим. Последней каплей стали угрозы: я уберу тебя из спорта, найду на тебя компромат, у меня есть связи.

Такое отношение началось после сборов, когда были поставлены программы и стартовал новый сезон. Не все понимают, почему я не ушла сразу. К тем словам, что написала выше, добавлю: в фигурном катании по-прежнему существует окно переходов, и так как я дисциплинированный спортсмен, я не могла все бросить и уйти. Нужно действовать в рамках закона, пытаться наладить отношения, что я и старалась делать.

Татьяна Анатольевна, Вы сказали хорошо о Евгении Владимировиче. Это Ваше личное мнение и Ваши отношения. Хорошо, что у Вас не было таких проблем, да и было бы странно, если бы с Вами он мог как-то плохо поступить. Хотя, я думаю, Вы в жизни тоже встречали разных людей.

Я рассказала свою историю и хочу, чтобы была справедливость, честность, порядочность, чтобы не было такого беспредела, как со мной! Поверьте, я рассказала далеко не все. Мне прежде всего хотелось создать прецедент, который бы показывал: спортсмен имеет право голоса, он такой же обладатель гражданских прав, как и тренер. Он тоже может отстаивать свои права и свою честь, а не только кивать и слушаться, как считают некоторые.

Или же тем, кто защищается от такого отношения и беспредела, просто надо сказать, что в спорте нормально унижать, выгонять, оскорблять? Мне кажется, что если мы постараемся уважать друг друга и решать все цивилизованно, от этого станет лучше всем. В этом я сейчас вижу свою миссию и благодарю всех, кто меня поддерживает!» – написала Нугуманова. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные