«Когда идут издевательства, поначалу не понимаешь, что тебя хотят убрать». Нугуманова ответила Тарасовой

Российская фигуристка в письме обратилась к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

Ранее Тарасова высказалась о скандале Нугумановой и ее бывшего тренера . Она заявила, что не верит в плохое отношение тренера к спортсменке. «Почему она так долго это все скрывала? Она приходила на тренировки, но при этом ей мешали развиваться? Что за бред?» – сказала Тарасова.

«Татьяна Анатольевна, когда идут издевательства, поначалу не понимаешь, что тебя хотят убрать, а думаешь: наверное, тренер говорит гадости, чтобы как-то стимулировать тебя на дальнейшие результаты. И тебе нужно время, чтобы понять, разобраться. Я всегда думала очень хорошо о Евгении Владимировиче, я доверяла и верила ему и до последнего себя убеждала, что тренер это делает ради результатов.

Но, как известно, спорт высших достижений не может состоять только из кнута и лишения тренировочного процесса. Я делала все возможное, чтобы найти контакт с тренером. Каждый раз пыталась поговорить с ним, но он «отталкивал» меня. Я была бессильна и когда окончательно поняла, что это бесполезно, конечно, рассказала многим. Последней каплей стали угрозы: я уберу тебя из спорта, найду на тебя компромат, у меня есть связи.

Такое отношение началось после сборов, когда были поставлены программы и стартовал новый сезон. Не все понимают, почему я не ушла сразу. К тем словам, что написала выше, добавлю: в фигурном катании по-прежнему существует окно переходов, и так как я дисциплинированный спортсмен, я не могла все бросить и уйти. Нужно действовать в рамках закона, пытаться наладить отношения, что я и старалась делать.

Татьяна Анатольевна, Вы сказали хорошо о Евгении Владимировиче. Это Ваше личное мнение и Ваши отношения. Хорошо, что у Вас не было таких проблем, да и было бы странно, если бы с Вами он мог как-то плохо поступить. Хотя, я думаю, Вы в жизни тоже встречали разных людей.

Я рассказала свою историю и хочу, чтобы была справедливость, честность, порядочность, чтобы не было такого беспредела, как со мной! Поверьте, я рассказала далеко не все. Мне прежде всего хотелось создать прецедент, который бы показывал: спортсмен имеет право голоса, он такой же обладатель гражданских прав, как и тренер. Он тоже может отстаивать свои права и свою честь, а не только кивать и слушаться, как считают некоторые.

Или же тем, кто защищается от такого отношения и беспредела, просто надо сказать, что в спорте нормально унижать, выгонять, оскорблять? Мне кажется, что если мы постараемся уважать друг друга и решать все цивилизованно, от этого станет лучше всем. В этом я сейчас вижу свою миссию и благодарю всех, кто меня поддерживает!» – написала Нугуманова.