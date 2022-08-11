Тарасова о скандале с Нугумановой: «Хорошо знаю Рукавицына и никогда в это не поверю. Вопрос: почему она так долго все это скрывала?»

Теги Елена Соколова Татьяна Тарасова сборная России женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не верит в то, что Елизавета Нугуманова подвергалась травле в группе Евгения Рукавицына. 

В мае Нугуманова заявила, что столкнулась с угрозами, оскорблениями, травлей со стороны тренеров.

Накануне стало известно, что фигуристка перейдет в группу Елены Соколовой. Осталась в той же спортивной школе – СПб ГБУ СШОР, где работает ее прежний наставник Евгений Рукавицын

«Я хорошо знаю Рукавицына и никогда в это не поверю. У меня в этой связи вопрос: почему она так долго это все скрывала? Она приходила на тренировки, но при этом ей мешали развиваться? Что за бред?» – сказала Тарасова.

Елизавета Нугуманова: «Происходила травля, люди не давали спокойно тренироваться — это главная причина моего ухода от Рукавицына»

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США

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