Тарасова о скандале с Нугумановой: «Хорошо знаю Рукавицына и никогда в это не поверю. Вопрос: почему она так долго все это скрывала?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не верит в то, что Елизавета Нугуманова подвергалась травле в группе Евгения Рукавицына.

В мае Нугуманова заявила, что столкнулась с угрозами, оскорблениями, травлей со стороны тренеров.

Накануне стало известно, что фигуристка перейдет в группу . Осталась в той же спортивной школе – СПб ГБУ СШОР, где работает ее прежний наставник .

«Я хорошо знаю Рукавицына и никогда в это не поверю. У меня в этой связи вопрос: почему она так долго это все скрывала? Она приходила на тренировки, но при этом ей мешали развиваться? Что за бред?» – сказала Тарасова.

Елизавета Нугуманова: «Происходила травля, люди не давали спокойно тренироваться — это главная причина моего ухода от Рукавицына»

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