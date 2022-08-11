Елизавета Нугуманова: «Происходила травля, люди не давали спокойно тренироваться — это главная причина моего ухода от Рукавицына»

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала о причинах перехода от тренера Евгения Рукавицына к Елене Соколовой

— Причина была ясна еще в мае. Не хочется мусолить эту тему. Ясно сказала, что происходила травля, было невозможно работать, люди не давали спокойно тренироваться, выходить на лед — это главная причина моего ухода. 

— Почему выбрали новым тренером именно Соколову?

— Мы очень давно с ней вместе работали, давно знаем друг друга. Поэтому я попросила о возможности кататься у нее, она ответила, что да, можем работать.

— Есть какое‑то понимание по ближайшим турнирам?

— Пока нет.

— Обговаривали с новым тренером программу?

— Будем работать с Еленой Николаевной с понедельника. Тогда и начнем говорить о программах и элементах, – сказала Нугуманова. 

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