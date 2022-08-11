Елена Соколова: «Нугуманова переходит в нашу группу и остается в одиночном катании. Не считаю нужным вводить испытательный срок, она взрослая спортсменка»

Тренер Елена Соколова подтвердила информацию о начале работы с фигуристкой .

«Да, Лиза переходит в нашу группу и остается в одиночном катании. Не считаю нужным вводить испытательный срок, Лиза взрослая спортсменка, она выросла в нашей академии, я видела ее каждый день на тренировках и соревнованиях.

Мы очень часто ездили на одни и те же этапы Кубка России», — сказала Соколова.

Тренер добавила, что пока не может ответить, будут ли с Нугумановой работать специалисты по прыжкам и другим элементам одиночного катания.

«У меня нет ответа на данный момент на этот вопрос, будем все обсуждать. Это все случилось в один день, от Лизы поступил вопрос о возможности такой коллаборации, мы дали положительный ответ», – отметила Соколова.