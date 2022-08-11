Елена Соколова: «Нугуманова переходит в нашу группу и остается в одиночном катании. Не считаю нужным вводить испытательный срок, она взрослая спортсменка»

Теги сборная России женское катание Елизавета Нугуманова ТАСС Елена Соколова (танцы на льду) Фигурное катание

Тренер Елена Соколова подтвердила информацию о начале работы с фигуристкой Елизаветой Нугумановой

«Да, Лиза переходит в нашу группу и остается в одиночном катании. Не считаю нужным вводить испытательный срок, Лиза взрослая спортсменка, она выросла в нашей академии, я видела ее каждый день на тренировках и соревнованиях.

Мы очень часто ездили на одни и те же этапы Кубка России», — сказала Соколова. 

Тренер добавила, что пока не может ответить, будут ли с Нугумановой работать специалисты по прыжкам и другим элементам одиночного катания.

«У меня нет ответа на данный момент на этот вопрос, будем все обсуждать. Это все случилось в один день, от Лизы поступил вопрос о возможности такой коллаборации, мы дали положительный ответ», – отметила Соколова. 

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