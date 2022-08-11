Елизавета Нугуманова: «Вопрос с участием в контрольных прокатах будет решаться по степени моей готовности»

Российская фигуристка рассказала о работе с новым тренером.

Ранее Нугуманова перешла от Евгения Рукавицына к Елене Соколовой, которая специализируется в танцах на льду. Меня дисциплину фигуристка не планирует.

«Мы начинаем работу с Соколовой с понедельника – будем работать над скольжением, над программами.

Вопрос с участием в контрольных прокатах Санкт-Петербурга и сентябрьских прокатах в Москве будет решаться по степени моей готовности, в зависимости от этого будем строить планы.

По программам идеи уже есть, будем делать новые.

Это будет тот же лед, но совсем другая команда. Я приняла решение остаться в этой же академии, потому что живу в Санкт-Петербурге, здесь вся моя семья, здесь я учусь.

Речи о переезде не идет, хотя было много предложений перейти», – сказала Нугуманова.