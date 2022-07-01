Лайшев о допинг-скандале с Валиевой: «Козел козлом этот Бах и все, кто вокруг него! Сперва уничтожали 15-летнюю девчонку, а потом выкручивались»

Президент центра спорта и образования поделился мнением о допинговом скандале с российской фигуристкой во время Олимпиады-2022 в Пекине.

– Мы видим всю подноготную Международного олимпийского комитета. Признали же Камилу (Валиеву) на употребляющей допинг – ну, так почему ж тогда допустили ее к соревнованиям? А потому что козлы вонючие, для них деньги главнее, чем олимпийская хартия.

– Так ведь нельзя было не допускать. Расследование все еще идет.

– Да нет, все не так было. Просто пришли к (Томасу) Баху телекомпании и сказали: «Ты, козел, фигурное катание – один из самых популярных видов. И если в нем не будет главной звезды, у нас упадут рейтинги и денег мы вам не заплатим. Так что допускай ее к соревнованиям».

А он и допустил, но перед этим выжал Камилу досуха. Это же позор! Сперва говорят о «защищенной персоне», а затем сами же раскрывают все публично. Да козел козлом этот Бах и все, кто вокруг него! Сперва уничтожали 15-летнюю девчонку, а потом начали выкручиваться.

– Но вы не допускаете, что допинг действительно мог быть? Чисто в теории, как вариант.

– Я допускаю, что мог быть необдуманный прием. Когда я был спортсменом, боролся в весовой категории 68 кг. Как-то раз мне надо было согнать вес, я глотнул фуросемид – слетело 2 кг. Теперь это запрещенное вещество, а раньше мы об этом и знать не знали.

Психика молодого спортсмена устроена так, что все нацелено на победу. Плевать, что с тобой случится сегодня. Им кажется, что жизнь бесконечна, а первое место – оно одно. Почему вот с 18 лет берут в армию? Потому что ты просто берешь автомат и идешь, не понимая толком, что тебя ждет. Ты жизни не познал, не видел, что такое смерть.

Поэтому все, конечно, возможно. Но, мне кажется, что если что-то и было у Камилы, то точно случайно или необдуманно, – сказал Лайшев.

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