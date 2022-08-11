, и примут участие в контрольных прокатах сборной России.

Об этом сообщили в Федерации фигурного катания на России (ФФКР).

«Акатьева, Петросян и Самоделкина будут выступать на сентябрьских прокатах», – заявили в ФФКР.

Прокаты состоятся 24-25 сентября.

Фигуристкам по 15 лет, Петросян и Самоделкина могут выступать на взрослых соревнованиях ISU. Акатьева родилась после 1 июля, поэтому по правилам ISU считается юниоркой.

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