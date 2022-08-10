Нугуманова перешла к тренеру по танцам на льду Соколовой. Фигуристка не планирует менять дисциплину («Фонтанка»)

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова будет тренироваться под руководством Елены Соколовой.

Об этом сообщает «Фонтанка».

Соколова специализируется в танцах на льду, однако, по ее словам, фигуристка продолжить выступать в одиночном катании.

Таким образом, Нугуманова осталась в той же спортивной школе – СПб ГБУ СШОР, где работает ее прежний наставник Евгений Рукавицын. Ранее спортсменка обвиняла его тренерский штаб в угрозах и оскорблениях.

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