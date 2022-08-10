Губерниев о желании Загитовой взять интервью у Путина: «Ей нужно пойти дальше: Путин, Байден, Си Цзиньпин, папа римский, Шольц, Макрон»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о желании олимпийской чемпионки Алины Загитовой взять интервью у президента России Владимира Путина.

«Я думаю, что ей нужно пойти дальше: Путин, Байден, Си Цзиньпин, папа римский, Шольц, Макрон. Алина как талантливая девушка может развиваться в этом смысле дальше.

Но ей нужно понимать, что для того, чтобы быть убедительной, когда она будет брать интервью, нужно до конца владеть мастерством телевизионной ведущей. А без меня ей это сделать будет очень сложно», – сказал Губерниев.

Загитова на вопрос, с кем хотела бы сделать интервью: «С Путиным! А почему нет?»