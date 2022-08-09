Антон Шипулин: «Литва хочет «отменить» собственных граждан за участие в шоу в России. А как же быть с медалями ЧМ? Это тоже отменяется?»

Теги Татьяна Навка танцы на льду Антон Шипулин сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Политика ледовые шоу Фигурное катание

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о том, что фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы из-за участия в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Власти Литвы угрожают лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград, если они примут участие в шоу «Лебединое озеро» Татьяны Навки. По мнению литовских властей, участие фигуристов в российском шоу считается государственной изменой (!).

А Маргарите Дробязко еще и пригрозили лишением литовского гражданства. Депутат Сейма Стасис Шедбарас говорит, мол, оно досталось ей «в подарок», а теперь его можно и «отозвать». Справедливости ради, гражданство Маргарите предоставили, чтобы она могла представлять Литву на международных соревнованиях. Так что вряд ли это считается «подарком». И даже, как бы там ни было, но отбирать подарки у женщин — совсем не по-мужски, как-то подленько что ли.

А вообще, читая такие заявления официальных лиц, кажется, что безумным попыткам отменить все русское и изолировать россиян раз и навсегда нет предела. В таких действиях нет ни логики, ни смысла, ни пользы, ни-че-го, кроме абсурда и глупости. С кем воюете-то? Со спортсменами? И главное – зачем?

Дробязко и Ванагас — лучшие фигуристы Литвы за всю историю. Они 5 раз представляли республику на Олимпиадах. И до сих пор ни одна литовская пара в танцах на льду не смогла даже приблизиться к результатам дуэта Дробязко и Ванагаса.

А сейчас Литва хочет «отменить» собственных граждан за одно только участие в шоу в России. А как же быть с теми медалями чемпионатов мира и Европы, которые Дробязко и Ванагас принесли Литве? Это тоже отменяется? Литва и от них откажется?» – написал Шипулин в соцсети. 

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка

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