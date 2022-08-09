«В отличие от Литвы, мы ценим таланты». Депутат Пайкин предложил предоставить российское гражданство Маргарите Дробязко

Депутат Госдумы Борис Пайкин высказался о том, что фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы из-за участия в ледовом шоу .

«Предложение лишить гражданства Литвы Маргариту Дробязко, самую титулованную фигуристку своей страны, вызывает изумление даже на фоне остальной антироссийской истерии.

Эта прекрасная спортсменка принесла крошечной Литве бронзовую медаль чемпиона мира. Она вместе с партнером тринадцать раз становилась чемпионкой страны. Но стоило им согласиться на выступление в российском шоу, как все достижения, титулы, заслуги оказались Литве не нужны.

Надеюсь, Министерство спорта инициирует предложение о предоставлении российского гражданства Маргарите Дробязко. Мы, в отличие от Литвы, ценим таланты», – заявил Пайкин.

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка