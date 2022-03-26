Алена Леонова: «Считаю, что золотая медаль Сакамото абсолютно заслуженная. Она очень долго шла к этой победе»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Алена Леонова сборная США сборная Японии пары женское катание Брендон Фрэйзер Алекса Книрим (Шимека) Каори Сакамото Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова высказалась об итогах чемпионата мира в Монпелье.

– Если мы говорим о Каори (Сакамото), то я считаю, что ее золотая медаль абсолютно заслуженная. На мой взгляд, она очень долго шла к этой победе.

Конечно, если бы наши спортсменки участвовали, они бы не давали ей добраться до пьедестала. Тот факт, что не было россиянок, существенно помог ей.

– В парном катании первое место заняли американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер. Насколько оправдана их победа?

– Это такая нестабильная пара, на мой взгляд. Конечно, были какие-то «вспышки» в этом сезоне, но стабильности как таковой я не помню.

Но в целом, на этом чемпионате пара каталась хорошо, и заслуженно получила золото. Соперников у нее особо не было, – отметила Леонова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные