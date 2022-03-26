Алена Леонова: «Считаю, что золотая медаль Сакамото абсолютно заслуженная. Она очень долго шла к этой победе»

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова высказалась об итогах чемпионата мира в Монпелье.

– Если мы говорим о Каори (Сакамото), то я считаю, что ее золотая медаль абсолютно заслуженная. На мой взгляд, она очень долго шла к этой победе.

Конечно, если бы наши спортсменки участвовали, они бы не давали ей добраться до пьедестала. Тот факт, что не было россиянок, существенно помог ей.

– В парном катании первое место заняли американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер. Насколько оправдана их победа?

– Это такая нестабильная пара, на мой взгляд. Конечно, были какие-то «вспышки» в этом сезоне, но стабильности как таковой я не помню.

Но в целом, на этом чемпионате пара каталась хорошо, и заслуженно получила золото. Соперников у нее особо не было, – отметила Леонова.