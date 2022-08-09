Лайшев о том, что Дробязко могут лишить гражданства Литвы: «В бессильной злобе прибалты не знают, что им еще придумать. Это не страны, а живопырки»

Теги Татьяна Навка Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Политика Ренат Лайшев Самбо-70 ледовые шоу Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о том, что фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы, а ее мужа Повиласа Ванагаса – государственных наград из-за участия в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Об этом уже много сказано. В бессильной злобе эти прибалты не знают, что им еще придумать. Хотя их никто всерьез не воспринимает.

Это не страны, а живопырки, которые хотят себя проявить и в таком свете. Сидели бы лучше, молчали и налаживали отношения.

Все равно мы всех победим. Потом им будет стыдно», – сказал Лайшев.

Фигуристку Дробязко могут лишить гражданства Литвы за участие в шоу Навки, ее мужа Ванагаса – госнаград

Навка о планах Литвы лишить Дробязко гражданства: «Это отвратительно. Еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране»

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