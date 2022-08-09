Навка о планах Литвы лишить Дробязко гражданства: «Это отвратительно. Еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране»

высказалась о том, что из-за участия в ее ледовом шоу фигуристку могут лишить литовского гражданства, а ее мужа – государственных наград.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов обсудить и поддержать это предложение.

«Это абсолютно отвратительно, это еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране.

Великие спортсмены дарят своим искусством, творчеством, талантом огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство – лекарство для душ.

Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх наград и гражданства, вызывают у меня презрение.

Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им принимать такие решения», — сказала Навка.

Фигуристку Дробязко могут лишить гражданства Литвы за участие в шоу Навки, ее мужа Ванагаса – госнаград