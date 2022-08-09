Роднина о том, что Дробязко могут лишить гражданства Литвы: «Обсуждать бредни этих руководителей, которые стали соревноваться, кто глупее, даже не собираюсь»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала намерение литовских властей лишить фигуристку гражданства, а ее мужа – государственных наград за участие в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Они всю жизнь тренировались в России, тренировались у российских тренеров и хореографов, и все ими очень гордились.

Обсуждать бредни этих руководителей, которые стали соревноваться, кто глупее, даже не собираюсь. Львиную часть своей жизни эти фигуристы строили в России, выступая за эту маленькую страну», – сказала Роднина.

Фигуристку Дробязко могут лишить гражданства Литвы за участие в шоу Навки, ее мужа Ванагаса – госнаград