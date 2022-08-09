Роднина о том, что Дробязко могут лишить гражданства Литвы: «Обсуждать бредни этих руководителей, которые стали соревноваться, кто глупее, даже не собираюсь»

Теги Татьяна Навка Ирина Роднина сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Политика Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала намерение литовских властей лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства, а ее мужа Повиласа Ванагаса – государственных наград за участие в ледовом шоу Татьяны Навки. 

«Они всю жизнь тренировались в России, тренировались у российских тренеров и хореографов, и все ими очень гордились.

Обсуждать бредни этих руководителей, которые стали соревноваться, кто глупее, даже не собираюсь. Львиную часть своей жизни эти фигуристы строили в России, выступая за эту маленькую страну», – сказала Роднина.

Фигуристку Дробязко могут лишить гражданства Литвы за участие в шоу Навки, ее мужа Ванагаса – госнаград

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