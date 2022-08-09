Гербольдт о возможных санкциях литовских властей против Дробязко и Ванагаса: «В связи с последними событиями они должны были быть к этому готовы»

Экс-фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала намерение литовских властей лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства, а ее мужа Повиласа Ванагаса – государственных наград за участие в ледовом шоу Татьяны Навки.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов обсудить и поддержать это предложение.
«Сейчас иногородних спортсменов, к сожалению, будут максимально провоцировать, чтобы они пошли против России и наших спортсменов. Тех, кто не будет слушаться, ждет одно и то же будущее.
Понимали ли фигуристы, что последуют такие действия со стороны Литвы? Не знаю. Но в связи с последними событиями, они должны были быть к этому готовы», – сказала Гербольдт.
Фигуристку Дробязко могут лишить гражданства Литвы за участие в шоу Навки, ее мужа Ванагаса – госнаград