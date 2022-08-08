Косторная о травме: «К контрольным прокатам восстановиться не успею – на лед выйду не раньше второй половины сентября»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о сроках восстановления после предстоящей операции из-за травмы бедра.

«В ЦСКА я тренировалась регулярно, но не каталась – не выходила на лед практически с приезда со сборов в Новогорске.

Была застарелая травма бедра, которая долгое время не давала о себе знать, но в один момент так «выстрелила», что пошла на обследование.

В общем, уже завтра я ложусь в стационар делать операцию, так что к контрольным прокатам восстановиться не успею – на лед выйду не раньше второй половины сентября.

Программы мы уже поставили – они очень красивые, интересные, это всем знакомые истории, такую музыку я пока ни у кого не слышала. Надеюсь, что все сложится хорошо», – сказала Косторная.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 24-25 сентября в Москве.

Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра