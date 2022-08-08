Ягудин о травме Косторной: «У нас, русских спортсменов, априори бойцовский характер. Надо поддержать Алену»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал новость о травме фигуристки Алены Косторной.

В ближайшее время спортсменка перенесет операцию из-за повреждения бедра.

«Реалии большого спорта таковы, что редкий путник, идущий по этому пути, приходит к финишу с пустым рюкзаком травм. Наша профессия сопряжена у кого-то с большим, у кого-то с меньшим их количеством.

Думаю, в первую очередь нужно не сочувствовать, а приободрить Алену. Человек, который жаждет побеждать и пашет ради этого, всегда добьется поставленных целей.

История знает немало примеров, когда фигуристы возвращались на свой путь после тяжелейших испытаний – вспомните Татьяну Тотьмянину и ее падение на Skate America, или что произошло с Еленой Бережной, которая перенесла трепанацию черепа, вспомните недавнее сотрясение мозга у Жени Семененко, перелом ноги Алины Загитовой, сколько операций перенес Евгений Плющенко

У нас, русских спортсменов, априори от природы бойцовский характер. Да, жалко, да, неприятно, но надо сейчас поддержать Алену. Ведь недаром говорят, что нужно сделать шаг назад, чтобы потом – два шага вперед. А еще в фигурном катании часто говорят: если ты проснулся, а у тебя ничего не болит, значит ты труп», – сказал Ягудин.