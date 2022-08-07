Плющенко о новом катке: «Огромная работа проделана. Немножечко осталось. К моему дню рождения планируем открыться»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, когда откроется новый каток его академии.

«Приехал на объект «Ангелов Плющенко» в Москве, Востряковское шоссе, 1. Огромная работа проделана. Немножечко осталось. К моему дню рождения (3 ноября) мы планируем открыться», – сказал Плющенко.

«Академия «Ангелы Плющенко»! Уже скоро в Москве распахнет свои двери для фигуристов и хоккеистов! Две ледовые арены! Залы для занятий ОФП и хореографией! Бросковая зона, ресторан, комнаты отдыха для спортсменов. Фирменный магазин», – написал он.

Плющенко о новом катке: «Будет что-то грандиозное. Тем, кто будет здесь заниматься, крупно повезло, потому что рядом парк»

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