Евгений Плющенко: «Каждый день проверка на нашем катке. Стройка идет полным ходом. Будет что-то грандиозное»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал, как идет строительство нового катка для его академии.

«Каждый день проверка на нашем катке. Стройка идет полным ходом. Будет что-то грандиозное. Смотрите: школа профессионального балета (преподаватели из Большого и Мариинского), школа единоборств (кикбоксинг, бокс, дзюдо, самбо, тай), керлинг, фигурное катание, синхронное катание, парное катание, то есть все виды фигурного катания.

Работа идет действительно полным ходом. Самое интересное – тем, кто будет здесь заниматься, крупно повезло, потому что рядом парк. То есть мы можем позаниматься на льду и перейти в парковую зону, где можно бегать, заниматься ОФП, наслаждаться прекрасным воздухом. Конечно же, хоккеистов тоже ждем», – рассказал Плющенко.

«Буквально чуть-чуть осталось». Плющенко рассказал о строительстве нового катка для своей академии