Евгений Плющенко: «Каждый день проверка на нашем катке. Стройка идет полным ходом. Будет что-то грандиозное»

Теги Евгений Плющенко фото Академия Плющенко Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как идет строительство нового катка для его академии.

«Каждый день проверка на нашем катке. Стройка идет полным ходом. Будет что-то грандиозное. Смотрите: школа профессионального балета (преподаватели из Большого и Мариинского), школа единоборств (кикбоксинг, бокс, дзюдо, самбо, тай), керлинг, фигурное катание, синхронное катание, парное катание, то есть все виды фигурного катания.

Работа идет действительно полным ходом. Самое интересное – тем, кто будет здесь заниматься, крупно повезло, потому что рядом парк. То есть мы можем позаниматься на льду и перейти в парковую зону, где можно бегать, заниматься ОФП, наслаждаться прекрасным воздухом. Конечно же, хоккеистов тоже ждем», – рассказал Плющенко.

«Буквально чуть-чуть осталось». Плющенко рассказал о строительстве нового катка для своей академии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные