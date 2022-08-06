Татьяна Тарасова: «Я буду еще посещать тренировки. В понедельник позвоню Жулину, узнаю, на месте или нет»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила о желании посетить тренировки группы Александра Жулина.

Сегодня стало известно, что Тарасова побывала в академии Евгения Плющенко.

«Остались очень приятные впечатления (после визита в академию Плющенко – Sports.ru). Я бы не стала никого выделять. Все ребята достаточно хорошие и сами знают, кто в сборной, а кто нет.

Сейчас не надо называть фамилий фигуристов, это еще не сезон. Когда нужно будет, я назову фамилии тех фигуристов, которых могу выделить.

Да, я буду еще посещать тренировки. В понедельник позвоню Жулину, узнаю, на месте или нет. Если на месте, то попрошусь на тренировку», – сказала Тарасова.

Татьяна Тарасова: «Мне понравилось, как работает Плющенко. У него замечательные дети, которые могут кататься с успехом»