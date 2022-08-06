Рудковская о визите Тарасовой в академию Плющенко: «Все ее замечания не в бровь, а в глаз! А ее глаз – уж точно алмаз!»

Продюсер Яна Рудковская поделилась эмоциями после визита Татьяны Тарасовой в академию Евгения Плющенко.

Сегодня Тарасова посетила тренировку с участием Софьи Муравьевой, Вероники Жилиной, Александра Плющенко и других фигуристов.

«Легендарно-спортивное утро с Татьяной Анатольевной Тарасовой! Все ее замечания не в бровь, а в глаз! А ее глаз – уж точно алмаз!

Спасибо за всех ребят и за Санечку отдельное спасибо! Утро прошло шедеврально. Все счастливы», – написала Рудковская в соцсети.

«Спасибо за Вашу магию». Татьяна Тарасова посетила академию Евгения Плющенко