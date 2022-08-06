Татьяна Тарасова: «Мне понравилось, как работает Плющенко. У него замечательные дети, которые могут кататься с успехом»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о визите в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«У Евгения очень хорошие три группы, у него очень хорошие дети, все прыгают, стараются кататься красиво.

Мне понравилось, как он работает. Я хотела бы, чтобы такие выдающие спортсмены переходили в тренерскую работу.

Отличается ли подход к работе у Плющенко и Тутберидзе? Этери Георгиевна работает уже больше 20 лет, поэтому пока, конечно, сравнение будет не в пользу Евгения.

Я очень-очень рада видеть Женю на тренерской работе. Пожелаю ему только успехов, у него замечательные дети, которые могут кататься с успехом», – сказала Тарасова.

«Спасибо за Вашу магию». Татьяна Тарасова посетила академию Евгения Плющенко