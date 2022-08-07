Рудковская поддержала Тутберидзе: «Судиться бесполезно, объяснять тоже! Вы говорите: «Работаем дальше», а я добавлю: «Собаки лают, караван идет!»

Теги Евгений Плющенко Дмитрий Губерниев Елена Вайцеховская Яна Рудковская Этери Тутберидзе Гном Гномыч Фигурное катание

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская поддержала заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США. 

«Вчера прочитала дичайшие возмущение многих спортивных журналистов на сторис Этери Тутберидзе якобы на неуважение к их профессии. Вот мои мысли по этому вопросу.

Я в шоу-бизнесе активно с 2005 года. Чего только про меня, моего мужа и сына не писали журналисты и «псевдожурналисты», и блогеры, возомнившие себя журналистами! И ставили Саше диагноз, и разводили нас, и чего только не было. У нас ведь теперь каждый суслик – агроном, каждый блогер с 9 классами образования носит гордое звание – журналист.

Да, не перевелись на Руси крутые журналисты, не спорю. По спорту: Вайцеховская, Рассказова, Губерниев, есть хорошие молодые ребята, мы с ними работаем, но есть и, например, такие, которые назвали на днях Николая Батурина моим сыном и Евгения Плющенко! Можно уточнить логику? Если у него фамилия Батурин, то как он может быть сыном Плющенко?

А написать в чудо-заметке «известный в прошлом фигурист Плющенко» – это как? А сейчас он неизвестный? А что же вы толпами тогда за ним носитесь? А теперь крайнее про меня: «Яна Рудковская собрала чемоданы и сбежала в другую страну!»

Дорогая Этери Георгиевна, я не знаю, куда нас с Вами все время отправляют, но я, как и Вы, нахожусь в России, в Подмосковье, среди берез, а декоративные чемоданы использовала под фотосессию для известного глянца. Все, что происходит сейчас у Вас, покажется лишь легким испугом по сравнению с тем, что происходит ежедневно у меня: разводы с мужем, диагнозы всем членам семьи и обвинения во всех смертных грехах!

Судиться с ними бесполезно, объяснять тоже! Мы даем им трафик, поэтому они вынуждены нести «пургу» в погоне за цитируемостью и сенсациями! Вы говорите: «Работаем дальше», а я вот добавлю к Вашему: «Собаки лают, а караван идет!» – написала Рудковская.

«Риторика «эээ, Спорт Сру» – это не высокомерие, а истерика». Еще раз про туалетное чтиво Этери Тутберидзе

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