Яна Рудковская: «Чтобы стать чемпионом, нужно много работать. Детей жалеть в спорте не нужно, если ты хочешь, чтобы у тебя был олимпийский чемпион»

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась мнением о детской спортивной подготовке.

«Чтобы стать, чемпионом нужно много работать. Детей жалеть в спорте не нужно, потому что если ты хочешь, чтобы у тебя был олимпийский чемпион…

Вообще, я пока что не воспитала олимпийского чемпиона. Я очень хочу, чтобы мои дети стали выдающимися спортсменами, как их папа.

Но могу сказать, что я прошла с моим мужем две Олимпиады. И я хочу сказать, что жалеть спортсменов нельзя», – сказала Рудковская.