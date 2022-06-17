Дейв Лиз о возможном переходе Дианы Дэвис в США: «Чем яростнее спикеры в России отрицают что-то, тем больше вероятность, что это правда»

Американский журналист и автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз поделился мнением о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис в сборную США

– На прошлой неделе Этери Тутберидзе столкнулась с одним человеком из мира фигурного катания в аэропорту Форт-Лодердейл. А слухи по поводу возможного перехода Дианы начали циркулировать еще за несколько недель до этого. Как бы это поаккуратнее сказать…

Я слышал это от другого тренера, у которого дочь тоже занимается танцами на льду. Они обсуждали возможную смену флага и, по его словам, когда он связался с американской федерацией, ему ответили, что к ним с подобным вопросом уже обращалась Этери Тутберидзе. Вероятно, речь могла идти о том, насколько реален был бы переход пары Дэвис – Смолкин под флаг США. Так что слухи ходили, да. Поэтому я не удивился, когда мне передали этот разговор Этери в аэропорту Флориды.

Тут любопытно, как откровенно она об этом говорила. А если вы пристально следили за действиями Этери этой весной, вы не могли не отметить, что она не выразила публичную поддержку действиям России на Украине – в то время как с провели серию патриотических шоу. А Тутберидзе и ее спортсменок не было видно, например, на митинге в «Лужниках».

Диана отправилась в отпуск в Лас-Вегас, о чем писала в соцсетях. У нее есть американский паспорт, и если представить, что они с Глебом поженятся (а известно, что они пара и вне катка), то теоретически могут представлять США уже на следующих Олимпийских играх. Тут главный вопрос, согласится ли их отпустить Россия. А так я не исключал бы и возможный переход в Грузию.

Чем яростнее спикеры в России (я читаю их на .ru) отрицают что-то, тем больше вероятность, что это правда. Не зря есть поговорка «нет дыма без огня». Еще всегда очень весело читать антизападные высказывания и – при том, сколько лет они жили и тренировали в США, сколько денег там заработали.

И да, звонят-то одним и тем же людям! Посмотрите, кто реагирует первым на новости – это всегда одни и те же фамилии.

– Давай тогда проясним: твои источники уверяют, что Тутберидзе говорит о смене федерации дочерью как о свершившемся факте – или это пока в стадии обсуждения?

– Второе. Они в процессе принятия решения. Хотя мой источник утверждает, что Тутберидзе говорит об этом довольно определенно, – сказал Лиз.

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

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