Дейв Лиз о возможном переходе Дианы Дэвис в США: «Чем яростнее спикеры в России отрицают что-то, тем больше вероятность, что это правда»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России Sports.ru танцы на льду Александр Жулин Яна Рудковская Этери Тутберидзе переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Дейв Лиз Фигурное катание

Американский журналист и автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз поделился мнением о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис в сборную США

– На прошлой неделе Этери Тутберидзе столкнулась с одним человеком из мира фигурного катания в аэропорту Форт-Лодердейл. А слухи по поводу возможного перехода Дианы начали циркулировать еще за несколько недель до этого. Как бы это поаккуратнее сказать…

Я слышал это от другого тренера, у которого дочь тоже занимается танцами на льду. Они обсуждали возможную смену флага и, по его словам, когда он связался с американской федерацией, ему ответили, что к ним с подобным вопросом уже обращалась Этери Тутберидзе. Вероятно, речь могла идти о том, насколько реален был бы переход пары Дэвис – Смолкин под флаг США. Так что слухи ходили, да. Поэтому я не удивился, когда мне передали этот разговор Этери в аэропорту Флориды.

Тут любопытно, как откровенно она об этом говорила. А если вы пристально следили за действиями Этери этой весной, вы не могли не отметить, что она не выразила публичную поддержку действиям России на Украине – в то время как Евгений Плющенко с Яной Рудковской провели серию патриотических шоу. А Тутберидзе и ее спортсменок не было видно, например, на митинге в «Лужниках».

Диана отправилась в отпуск в Лас-Вегас, о чем писала в соцсетях. У нее есть американский паспорт, и если представить, что они с Глебом поженятся (а известно, что они пара и вне катка), то теоретически могут представлять США уже на следующих Олимпийских играх. Тут главный вопрос, согласится ли их отпустить Россия. А так я не исключал бы и возможный переход в Грузию.

Чем яростнее спикеры в России (я читаю их на Sports.ru) отрицают что-то, тем больше вероятность, что это правда. Не зря есть поговорка «нет дыма без огня». Еще всегда очень весело читать антизападные высказывания Татьяны Тарасовой и Александра Жулина – при том, сколько лет они жили и тренировали в США, сколько денег там заработали.

И да, звонят-то одним и тем же людям! Посмотрите, кто реагирует первым на новости – это всегда одни и те же фамилии.

Давай тогда проясним: твои источники уверяют, что Тутберидзе говорит о смене федерации дочерью как о свершившемся факте – или это пока в стадии обсуждения?

– Второе. Они в процессе принятия решения. Хотя мой источник утверждает, что Тутберидзе говорит об этом довольно определенно, – сказал Лиз.

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

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