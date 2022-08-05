Валиева о выступлении в шоу: «Мне было крайне важно увидеть и почувствовать, что мое катание нужно и интересно многим людям»

Фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от выступления в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек».

— Насколько сложно было переквалифицироваться из фигуристки в настоящую актрису?

— Знаете, сложнее всего было выучить парные элементы. Переквалифицироваться из спортсмена в актера было не слишком сложно, фигуристы ведь не просто катают в своих программах набор элементов, нам ставят задачу донести образ до зрителей и судей. Этот опыт и помог.

— Еще один новый опыт для тебя — любовная линия в сценарии. Что помогает тебе так тонко передавать эмоции и чувства героини?

— Ну, уж прям любовная линия! Это сказка! Красивая сказка о любви в широком понимании — к близким людям прежде всего. Ну и, конечно, о том, что за обманчивой внешностью может скрываться доброе и любящее сердце. Эта сказка учит тому, что сердце нельзя обмануть, что настоящее и искреннее чувство всегда победит любые невзгоды и сложности. Конечно, знание сюжета помогает передавать правильно и тонко чувства и переживания героини.

— Как думаешь, чем тебе такой гастрольный опыт поможет в грядущем сезоне? И как твои тренеры относятся к твоей работе в Сочи, видят ли в ней пользу?

— Мне кажется, что любой приобретенный опыт помогает в спортивной жизни. В данный момент мне было крайне важно увидеть, понять, почувствовать, что мое катание нужно и интересно многим людям. И осознание того, что меня ждут и любят, меня будет согревать очень долго и, надеюсь, будет помогать и поддерживать в новом сезоне.

Ну, а за своих тренеров я сказать ничего не могу. Это лучше их спрашивать.

— Какие планы на конец лета? Где мы тебя увидим после гастролей?

— После гастролей я буду готовиться к контрольным прокатам. Надеюсь, что встретимся в конце сентября в Москве, – сказала Валиева.