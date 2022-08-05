Валиева обратилась к зрителям после заключительного выступления в шоу «Аленький цветочек»: «Хочется поблагодарить вас за энергетику, которую вы даете каждый день»

Российская фигуристка Камила Валиева обратилась к зрителям в Сочи после своего заключительного выступления в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

С начала июля фигуристка поучаствовала в 18 показах спектакля. В них она исполняла роль Настеньки.

«Дорогие зрители, хочется просто поблагодарить вас за энергетику, которую вы нам даете каждый день. С каждым выходом на лед ты становишься более заряженным катать, радовать вас. Просто хочу поблагодарить вас от всей души. Спасибо вам большое.

И, конечно же, хочется поблагодарить всех тех ребят, которые стоят тут (в этот момент фигуристка повернулась к другим актерам шоу – Sports.ru). Без вас сказка не была бы сказкой», – сказала Валиева после спектакля.

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