«Это было счастье – кататься с тобой на одном льду». Соловьев обратился к Валиевой после ее заключительного выступления в шоу «Аленький цветочек»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев рассказал о дуэте с Камилой Валиевой в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

Соловьев и Валиева вместе участвовали в ледовом спектакле в Сочи. Накануне фигуристка выступила в заключительном для себя показе шоу.

«У нас было заключительное шоу с Камилочкой. Это было счастье – кататься с тобой на одном льду, играть в одном спектакле замечательных персонажей.

Хочу сказать огромное спасибо залу за то, что вы дарите нам такие эмоции, благодаря которым мы наполняемся, живем на льду и творим новую историю», – сказал Соловьев.

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