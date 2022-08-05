«Это было счастье – кататься с тобой на одном льду». Соловьев обратился к Валиевой после ее заключительного выступления в шоу «Аленький цветочек»

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Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев рассказал о дуэте с Камилой Валиевой в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

Соловьев и Валиева вместе участвовали в ледовом спектакле в Сочи. Накануне фигуристка выступила в заключительном для себя показе шоу.

«У нас было заключительное шоу с Камилочкой. Это было счастье – кататься с тобой на одном льду, играть в одном спектакле замечательных персонажей.

Хочу сказать огромное спасибо залу за то, что вы дарите нам такие эмоции, благодаря которым мы наполняемся, живем на льду и творим новую историю», – сказал Соловьев.

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