«Я не могу, у меня слишком много крови в голове». Первый канал показал один день Камилы Валиевой в Сочи на шоу «Аленький цветочек»

Первый канал показал один день из жизни Камилы Валиевой во время летних гастролей в Сочи.
В видео показаны подготовка и выступление фигуристки в шоу «Аленький цветочек». Также Валиева занимается серфингом, картингом, проводит пробежку.
«Я не могу, у меня слишком много крови в голове», – сказала Валиева после тренировки вращений с партнером по шоу Дмитрием Соловьевым.
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