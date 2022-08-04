«Я не могу, у меня слишком много крови в голове». Первый канал показал один день Камилы Валиевой в Сочи на шоу «Аленький цветочек»

Первый канал показал один день из жизни во время летних гастролей в Сочи.

В видео показаны подготовка и выступление фигуристки в шоу «Аленький цветочек». Также Валиева занимается серфингом, картингом, проводит пробежку.

«Я не могу, у меня слишком много крови в голове», – сказала Валиева после тренировки вращений с партнером по шоу .

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