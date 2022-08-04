«Я не могу, у меня слишком много крови в голове». Первый канал показал один день Камилы Валиевой в Сочи на шоу «Аленький цветочек»

Теги сборная России Дмитрий Соловьев женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Первый канал показал один день из жизни Камилы Валиевой во время летних гастролей в Сочи.

В видео показаны подготовка и выступление фигуристки в шоу «Аленький цветочек». Также Валиева занимается серфингом, картингом, проводит пробежку.

«Я не могу, у меня слишком много крови в голове», – сказала Валиева после тренировки вращений с партнером по шоу Дмитрием Соловьевым.

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