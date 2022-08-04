Алексей Железняков: «Тутберидзе может летать в Америку хоть 20 или 30 раз в году, у нее там дочь. Это не означает предательства»

Хореограф Алексей Железняков заявил, что находится в России.

Накануне «Матч ТВ» сообщал, что тренер в третий раз за межсезонье улетела в США.

«Сейчас я нахожусь на катке «Хрустальный» и лично видел Этери Георгиевну на льду. Да и, по сути, кому какая разница, куда человек летает, да хоть к черту на кулички. Я считаю, что Тутберидзе может летать в Америку хоть 20 или 30 раз в году, у нее там дочь.

И это вовсе не означает предательства, она как была верна российскому спорту, так и остается. Для писак-злопыхателей: прежде, чем выдать очередную гадкую сенсацию, вспомните, сколько эта женщина сделала для престижа нашей страны и какими титулами обладают ее ученицы», – сказал Железняков.

Тутберидзе поделилась видео с тренировки в «Хрустальном». Накануне «Матч ТВ» сообщал, что она улетела в США