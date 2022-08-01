Хореограф группы Тутберидзе: «Фигуристы с четырех лет вкалывают через пот и кровь. А им портят судьбу дяди-политики, которые в креслах задницы наращивают»

Хореограф Алексей Железняков высказался об идее Этери Тутберидзе заморозить рейтинги на международных соревнованиях, в которых российские фигуристы не могут участвовать из-за отстранения.

— Конечно же, эти просьбы не будут услышаны, и все же с Этери Георгиевной я на 100% согласен. Всегда же был лозунг «Спорт вне политики», но это потеряно уже давно. Сейчас это бред и чушь. Спорт в политике — теперь такой лозунг нужно выдвигать, потому что-то, что сейчас происходит — это чистая политика.

Они наказывают спортсменов, которые ни в чем не виноваты. Спортсмены всего мира — не только российские, а вообще — это, извиняюсь за тавтологию, люди мира. Которые ездят по планете, выступают друг с другом. Спорт должен объединять и вести людей к миру, а происходит в итоге наоборот.

Кучка чиновников прозападных, которые все это устраивают… Это просто беспредел, по моему мнению. Я считаю, что такого быть не должно ни в спорте, ни в искусстве. Александра Сергеевича Пушкина читают по всему миру — что ж, давайте его запретим? Запретим все русское! Ну это же маразм.

Тем более от этого страдают дети, подростки. Мы-то, взрослые, не понимаем, что происходит, а дети — тем более. Они с четырех лет вкалывают через пот и кровь, зарабатывают травмы и идут через это к своим медалям. А им портят судьбу дяди-политики, которые в креслах задницы наращивают.

— Мне показалось по этому посту, что Этери Георгиевне страшно.

— Это не страх, а скорее обида. Этери — совершенно бесстрашный человек, состоявшийся. Она не пропадет, поверьте мне. Просто ей обидно за своих воспитанников, за свою работу. У нормального человека иначе быть не может. Он все время идет к высочайшим достижениям, а потом…

Есть еще такой момент — трудно в нынешних условиях мотивировать спортсменов. Особенно мирового уровня. Они всю жизнь идут к чемпионатам мира и к Олимпиадам. И теперь у детей опускаются руки. Тренерам приходится прилагать неимоверное количество усилий, чтобы мотивировать их заниматься своим делом, тренироваться, как раньше. Это все очень тяжело. Всем тренерам сейчас трудно, – сказал Железняков.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»