22

Андрей Мозалев: «Хочу дарить в течение всего этого сезона свою энергию и радовать зрителей чистыми прокатами»

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о своей цели на сезон.

Мозалев лидирует после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Я очень рад, что всем понравилось мое выступление, я чувствовал эту энергию, которую отдавал и получал обратно. Доволен, как все сложилось в целом. Совершенству нет предела.

Программу под музыку Backstreet Boys «Everybody» поставили вместе с Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе. Когда мне предложили эту музыку, я просто не устоял – хотел что-то такое танцевальное, и я это получил. Когда услышал, понял, что хочу именно под эту музыку кататься.

Обидно было пропустить контрольные прокаты. Я лет пять подряд катался на них. Ну, не пригласили. Не вижу смысла расстраиваться, надо, значит, работать дальше, чтобы в следующем году попасть туда.

Цели на сезон? Это всегда такой вопрос коварный. Хочу дарить в течение всего этого сезона свою энергию и радовать зрителей своими чистыми прокатами. Я всегда стараюсь искать какие-то новые пути достижения своей цели и тут, наверное, не хочу сглазить и лишний раз говорить, что мой план – выиграть», – сказал Мозалев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Мемориал Панина
logoАндрей Мозалев
logoсборная России
мужское катание
logoДаниил Глейхенгауз
logoЭтери Тутберидзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Панина. Мозалев лидирует после короткой программы, Дикиджи – 2-й, Угожаев – 3-й
596сегодня, 17:52
Арсений Федотов о произвольной под Depeche Mode: «Этот стиль мне подходит. Сейчас у меня два четверных в программе, тренеры говорят, что нужно двигаться дальше»
15сегодня, 06:31
Мемориал Панина. КМС. Арсений Федотов победил, Ленков – 2-й, Семков – 3-й
188вчера, 10:56
Главные новости
Анастасия Губанова: «За последнее время я повзрослела и научилась справляться с давлением. Провал на чемпионате мира меня многому научил»
11 минут назад
Вайцеховская о короткой Ветлугина: «Программы такого типа сами себя обесценивают. Включили популярную песенку с четко прописанным сюжетом – пойди красиво покатайся»
1024 минуты назад
Алина Горбачева: «Очень хотела выступать в Питере, грустно, что никак не могу начать сезон. Странные травмы выбивают из подготовки»
938 минут назад
Мемориал Панина. Мозалев лидирует после короткой программы, Дикиджи – 2-й, Угожаев – 3-й
596сегодня, 17:52
Жулин о готовности Украины к олимпийскому перемирию: «Странно, что это сочетается с их желанием не допустить россиян на международные соревнования»
19сегодня, 16:57
Алексей Брюханов: «Во время перерыва старались друг друга всячески поддерживать. Я все время поднимал настроение Юле»
4сегодня, 16:51
Trialeti Trophy. Метелкина и Берулава победили в парах, Хазе и Володин – 2-е, Чан и Хоу – 3-и
58сегодня, 16:16
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы, Артемьева и Брюханов – 2-е, Меренкова и Галимов – 3-и
305сегодня, 16:12
Георгий Куница: «Мы сильно не улучшились с чемпионата Москвы, просто не упали с дупеля, поэтому баллы выше. Прокатом довольны»
8сегодня, 15:56
Гуменник планирует выступить на этапах Гран-при России в Москве и Омске
6сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
32 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
1сегодня, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
2вчера, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10вчера, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
1вчера, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45