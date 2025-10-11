Андрей Мозалев: «Хочу дарить в течение всего этого сезона свою энергию и радовать зрителей чистыми прокатами»

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о своей цели на сезон.

Мозалев лидирует после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Я очень рад, что всем понравилось мое выступление, я чувствовал эту энергию, которую отдавал и получал обратно. Доволен, как все сложилось в целом. Совершенству нет предела.

Программу под музыку Backstreet Boys «Everybody» поставили вместе с Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе. Когда мне предложили эту музыку, я просто не устоял – хотел что-то такое танцевальное, и я это получил. Когда услышал, понял, что хочу именно под эту музыку кататься.

Обидно было пропустить контрольные прокаты. Я лет пять подряд катался на них. Ну, не пригласили. Не вижу смысла расстраиваться, надо, значит, работать дальше, чтобы в следующем году попасть туда.

Цели на сезон? Это всегда такой вопрос коварный. Хочу дарить в течение всего этого сезона свою энергию и радовать зрителей своими чистыми прокатами. Я всегда стараюсь искать какие-то новые пути достижения своей цели и тут, наверное, не хочу сглазить и лишний раз говорить, что мой план – выиграть», – сказал Мозалев.