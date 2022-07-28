Железняков о допинг-деле Валиевой: «Не думаю, что это выльется во что-то хорошее, потому что политика давно в спорте»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков считает, что политика может повлиять на итоги допинг-дела Камилы Валиевой.

«Я человек маленький, всего лишь хореограф. Не знаю, что и как там движется [в деле Валиевой], так что сам узнаю все из СМИ, а с Этери Георгиевной на эту тему не общаюсь. Чтобы не расковыривать больную мозоль, я затаился и жду.

Не думаю, что это выльется во что-то хорошее, потому что политика давно в спорте. Ответственные за это люди сделают все, чтобы лишить Камилу медалей и дотянуть эту ситуацию до конца. Если они сейчас отдадут Валиевой золотую медаль [командного турнира Олимпиады-2022], это будет значить, что они проиграли.

Поэтому они будут тянуть до конца. Не исключаю фальсификаций чего угодно, лишь бы очернить наших спортсменов. Но конкретики я не знаю и не могу сказать, как будет точно», – сказал Железняков.

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