Анна Щербакова: «Рада, что в последние годы фигурное катание становится все более популярным, появляется все больше болельщиков. Для спортсменов это огромная мотивация»

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Российские фигуристы Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о своих впечатлениях от выступлений в шоу Ильи Авербуха в Сочи.

– Ваши гастроли подходят к концу. Как ощущения? 

Щербакова: Несмотря на то что наш тур еще не закончился – впереди еще пять выступлений – я уже могу с уверенностью сказать, что, выступая здесь, в Сочи, я очень многому научилась и получила ценный опыт.

Алиев: Зрители в Сочи прекрасно реагируют. Конечно же, это радость, когда ты можешь показать свое катание людям, которые любят этот вид спорта.

Тарасова: Есть усталость, но приятная. Когда выступаешь на шоу, это отличается от соревнований – есть возможность больше взаимодействовать со зрителями, больше показывать именно неспортивные программы.

– А ощущаете ли разницу с тем, как вас поддерживали до Олимпиады в Пекине? 

Морозов: Конечно, большая разница. Ведь добавилась такая серьезная медаль в карьере! И все, кто болел, смотрел и переживал за нас на Олимпиаде, чувствуют, что внесли какой-то свой вклад и частичку себя в эту победу.

– Такое повышенное внимание общественности к вам как фигуристам и вашему виду спорта – это радость или ответственность? Что чувствуете, когда понимаете, что с каждым днем становитесь кумирами все большего числа людей?

Тарасова: Безусловно, это радостно! Когда ты выходишь на лед, слышишь и ощущаешь эту поддержку... Когда узнают на улице дети, здороваются и просят автограф, это приятно!

Щербакова: Я вообще очень рада, что в последние годы фигурное катание становится все более и более популярным, появляется все больше болельщиков и любителей нашего вида спорта. Потому что, конечно, для спортсменов это – огромная мотивация. Определенно, у каждого спортсмена появляются свои болельщики, которые следят за его спортивной «дорогой», за его победами, поражениями, какими-то трудностями, радостями – вместе с ним проживают все эти эмоции! Это очень классно.

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