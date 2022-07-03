Авербух поставил номера для пары Тарасова – Морозов и танцевального дуэта Степанова – Букин

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду пары женское катание Александра Степанова Иван Букин Евгения Тарасова Владимир Морозов Анна Щербакова музыка ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух рассказал о новых постановках для пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также для танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина.

«Там же в Новогорске, помимо номера Ани Щербаковой, мы поставили номер Жене Тарасовой и Володе Морозову. Тоже очень интересный номер на музыку Шостаковича. Он такой более актерский, ребятам очень нравится. Будем показывать его в Сочи (в ледовом шоу) на протяжении ближайшего месяца.

Также мы сделали новую программу Саше Степановой и Ване Букину. С ними тоже делали в Новогорске во время их подготовки. Сейчас вся сборная базируется в Новогорске, я туда приезжал и работал с ребятами из сборной», – сказал Авербух.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные