Авербух поставил номера для пары Тарасова – Морозов и танцевального дуэта Степанова – Букин

Хореограф Илья Авербух рассказал о новых постановках для пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также для танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина.

«Там же в Новогорске, помимо номера Ани Щербаковой, мы поставили номер Жене Тарасовой и Володе Морозову. Тоже очень интересный номер на музыку Шостаковича. Он такой более актерский, ребятам очень нравится. Будем показывать его в Сочи (в ледовом шоу) на протяжении ближайшего месяца.

Также мы сделали новую программу Саше Степановой и Ване Букину. С ними тоже делали в Новогорске во время их подготовки. Сейчас вся сборная базируется в Новогорске, я туда приезжал и работал с ребятами из сборной», – сказал Авербух.