Александр Жулин: «Готовы ли Синицина и Кацалапов возвращать квоты в танцах на льду? Не знаю, я думаю, им не до квот пока»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что Россия потеряла максимальное количество квот на чемпионат мира по фигурному катанию.
«То, что ISU оставил одну квоту на чемпионате мира — это ужасно.
Готовы ли мои фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в случае чего, возвращать квоты в танцах на льду? Не знаю, я думаю, что ни Вике, ни Никите не до квот пока», – сказал Жулин.
Россия потеряла полные квоты на чемпионат мира по фигурному катанию, квоты на Евро сохранились