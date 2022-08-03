Александр Жулин: «Готовы ли Синицина и Кацалапов возвращать квоты в танцах на льду? Не знаю, я думаю, им не до квот пока»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что Россия потеряла максимальное количество квот на чемпионат мира по фигурному катанию.

«То, что оставил одну квоту на чемпионате мира — это ужасно.

Готовы ли мои фигуристы и , в случае чего, возвращать квоты в танцах на льду? Не знаю, я думаю, что ни Вике, ни Никите не до квот пока», – сказал Жулин.

Россия потеряла полные квоты на чемпионат мира по фигурному катанию, квоты на Евро сохранились