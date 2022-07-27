Александр Жулин: «Синицина и Кацалапов собираются принять участие в контрольных прокатах, но о продолжении карьеры говорить пока рано»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Виктория Синицина Матч ТВ Фигурное катание

Тренер Александр Жулин рассказал о подготовке к сезону Виктории Синициной и Никиты Кацалапова

— Работа на сборах прошла нормально, программы находятся в процессе постановки. Вика с Никитой собираются принять участие в контрольных прокатах, но о продолжении карьеры говорить пока рано.

Сейчас большие проблемы с мотивацией. Заставлять себя кататься на внутренних соревнованиях с той же выкладкой, что и на международных — здесь пока я вижу момент, который может помешать.

— Тяжело ли готовить спортсменов в таких условиях, или рабочий процесс не отличается от привычного?

— Да нет, наверное, то же самое. Я думаю, будет сильно отличаться, когда пройдут прокаты и когда надо будет заставлять себя катать целиком. Там будет посложней, – сказал Жулин. 

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