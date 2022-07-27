Александр Жулин: «Синицина и Кацалапов собираются принять участие в контрольных прокатах, но о продолжении карьеры говорить пока рано»

Тренер Александр Жулин рассказал о подготовке к сезону и .

— Работа на сборах прошла нормально, программы находятся в процессе постановки. Вика с Никитой собираются принять участие в контрольных прокатах, но о продолжении карьеры говорить пока рано.

Сейчас большие проблемы с мотивацией. Заставлять себя кататься на внутренних соревнованиях с той же выкладкой, что и на международных — здесь пока я вижу момент, который может помешать.

— Тяжело ли готовить спортсменов в таких условиях, или рабочий процесс не отличается от привычного?

— Да нет, наверное, то же самое. Я думаю, будет сильно отличаться, когда пройдут прокаты и когда надо будет заставлять себя катать целиком. Там будет посложней, – сказал Жулин.