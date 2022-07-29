Владимир Хрюнов: «Я для Загитовой готов устроить бой. Планирую это сделать в конце года»

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Российский промоутер Владимир Хрюнов хочет организовать боксерский поединок с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой

«Я для Загитовой готов устроить бой, а все девочки, которые хотят выступить в профессиональном боксе, пожалуйста, обращайтесь ко мне, звоните, пишите через соцсети.

Это будет очень хороший вечер бокса. Я планирую это сделать в конце года. Пусть обращаются, и мы с ними договоримся, познакомимся», — сказал Хрюнов.

В июне Загитова провела показательную тренировку по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым

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