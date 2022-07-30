Владимир Хрюнов: «Для организации боя Загитовой есть предпосылки. Она – суперзвезда. С ней должно происходить что-то запредельное, суперское»

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о планах организовать боксерский бой с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Для организации боя Загитовой есть предпосылки. Объясню. У Загитовой существует большое количество фанатов. Она – суперзвезда. С ней должно происходить что-то запредельное, суперское.

Сегодня у наших спортсменов нет возможности принимать участие в международных соревнованиях, поэтому возникла идея попробовать себя в другом виде спорта. Это мотивация заниматься спортом в принципе, поскольку на нее смотрят фанаты.

Это можно реализовать, и кто-то пойдет заниматься боксом. Это будет прекрасный результат», – заявил Хрюнов.

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