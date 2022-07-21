Группа Тутберидзе завершит сбор в Новогорске 22 июля («Матч ТВ»)

Группа тренера завершит сбор в Новогорске 22 июля, сообщает .

Фигуристы приступили к тренировкам 6 июня. Тутберидзе присоединилась к команде 1 июля.

Дальнейшая работа будет проходить на катке «Хрустальный».

В группе Тутберидзе тренируются олимпийская чемпионка , серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова, олимпийская чемпионка Пекина-2022 в команде , серебряные призеры Игр в парном катании и и другие фигуристы.