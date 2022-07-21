Группа Тутберидзе завершит сбор в Новогорске 22 июля («Матч ТВ»)

Группа тренера Этери Тутберидзе завершит сбор в Новогорске 22 июля, сообщает «Матч ТВ».
Фигуристы приступили к тренировкам 6 июня. Тутберидзе присоединилась к команде 1 июля.
Дальнейшая работа будет проходить на катке «Хрустальный».
В группе Тутберидзе тренируются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова, олимпийская чемпионка Пекина-2022 в команде Камила Валиева, серебряные призеры Игр в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие фигуристы.