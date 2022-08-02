Депутат Свищев о словах Дюамель: «К Валиевой никакой претензии быть не может. И при чем здесь Тутберидзе? Она ничего не нарушала»

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил слова канадской фигуристки Меган Дюамель о тренере Этери Тутберидзе

Тутберидзе назвала отстранение российских фигуристов от международных соревнований нарушением принципа честной игры. Дюамель написала в соцсети, что комментарии Тутберидзе смехотворны. «В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play», – отметила она. 

На Олимпиаде стало известно, что декабрьская проба ученицы Тутберидзе Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Валиева в составе сборной России выиграла золото командного турнира, но медали вручены не были из-за расследования в отношении фигуристки. 

«У нас закон имеет какую силу? Если нет доказательств, значит, ты не виновен. Все судебные разбирательства только впереди. Поэтому Меган нужно внимательнее следить за ходом процесса.

К Камиле никакой претензии быть не может, это раз, во-вторых, при чем здесь Тутберидзе? Она ничего не нарушала.

Меган не нравится, что это сильнейший на сегодняшний день тренер на планете, который воспитывает звезд. У нее в обойме столько звезд уже сияющих, а сколько еще впереди.

На самом деле Меган понять можно. Она понимает, что если россиян не будет в рейтинге, то у иностранных спортсменов появляется шанс. Я ее чисто по-человечески понимаю. Но это не спортивный принцип.

Надо биться с сильнейшими, надо в рейтингах побеждать с сильнейшими, именно для этого рейтинг и делается.

Поэтому пусть Меган не расстраивается, пусть не упрекает наших тренеров, наших спортсменов. Им надо просто тренироваться и еще раз тренироваться, а упрекать или подозревать кого-то — это точно не их дело.

Их задача — выиграть в честной борьбе на полях, на кортах, на катках, на спортивных площадках, на стрельбищах, где угодно. А судебные интриги — это точно не их», — сказал Свищев.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?

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