Лайшев о словах Дюамель про Тутберидзе: «Это издержки дешевой пропаганды, ее зависть к нашим фигуристкам»

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил слова канадской фигуристки Меган Дюамель о тренере Этери Тутберидзе

Ранее Тутберидзе назвала отстранение российских фигуристов от международных соревнований нарушением принципа честной игры. 

Дюамель написала в соцсети, что комментарии Тутберидзе смехотворны. «В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play», – отметила она. 

«Это издержки дешевой пропаганды, зависть Дюамель к нашим фигуристкам. У нас же самые крутые, самые красивые фигуристки и лучший тренер Этери Тутберидзе! Горжусь, что они из «Самбо-70».

Ну, а Дюамель просто не может успокоиться. Сейчас вообще все внимание приковано к нашему фигурному катанию, на каждый чих все реагируют», — сказал Лайшев.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?

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