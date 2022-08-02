Лайшев о словах Дюамель про Тутберидзе: «Это издержки дешевой пропаганды, ее зависть к нашим фигуристкам»

Президент «Самбо-70» оценил слова канадской фигуристки о тренере .

Ранее Тутберидзе назвала отстранение российских фигуристов от международных соревнований нарушением принципа честной игры.

Дюамель написала в соцсети, что комментарии Тутберидзе смехотворны. «В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play», – отметила она.

«Это издержки дешевой пропаганды, зависть Дюамель к нашим фигуристкам. У нас же самые крутые, самые красивые фигуристки и лучший тренер Этери Тутберидзе! Горжусь, что они из .

Ну, а Дюамель просто не может успокоиться. Сейчас вообще все внимание приковано к нашему фигурному катанию, на каждый чих все реагируют», — сказал Лайшев.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?