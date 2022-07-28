Депутат Свищев: «Будем работать над тем, чтобы Валиева и Трусова не только попробовали, но и проявили себя как спортсмены в керлинге»

Депутат Госдумы РФ, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев оценил перспективы фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой в керлинге.

– Как пришла идея позвать Сашу и Камилу на керлинг?

– Девочки сами проявили желание, обратились к нашим спортсменам, и мы с большим удовольствием эту инициативу поддержали. У нас не только наши фигуристки, но и футболисты, хоккеисты, гонщики «Формулы-1», все хотят попробовать, что такое один из самых модных видов спорта – керлинг. С большим энтузиазмом мы поддерживаем рвение наших молодых, талантливых спортсменов.

– Как девочки справились со своей первой тренировкой?

– Талантливый спортсмен талантлив во всем. У них в начале не очень получалось, но под конец тренировки они уже чувствовали себя уверенно. Они поняли, что такое техника керлинга и освоились достаточно быстро. Теперь мы будем работать над тем, чтобы Камила и Саша не только попробовали, но и проявили себя как спортсмены в керлинге. Попытаемся переманить их!

— Кого из фигуристов вы хотели бы у себя видеть?

– Семья керлинга открыта для всех: фигуристов, волейболистов, баскетболистов, мы всех ждем. Керлинг потому и интересен, что это командная игра. У нас хватит возможности тренировать всех. Жалко, катков не очень много, но этот вопрос мы уже обсуждаем с министром спорта и в ближайшее время будут строить новую арену для керлинга, – рассказал Свищев.

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