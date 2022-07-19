Лайшев о шоу с Щербаковой, Трусовой и Валиевой в Китае: «Это дружественная страна, они понимают нас. Молодцы»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил перспективу организации шоу с участием Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой в Китае.
«Прекрасно, замечательно. Очень хорошая идея. Китай — дружественная страна, они понимают нас. Молодцы.
Солидарность и поддержка нашего спорта, нашего фигурного катания, наших девчонок.
Наши фигуристки — самые лучшие в мире. Это все знают. Я уверен, что никаких проблем здесь быть не может», — сказал Лайшев.
В Китае планируют турне с участием Щербаковой, Трусовой и Валиевой: «Китайские фанаты называют их «Саньва»