Лайшев о шоу с Щербаковой, Трусовой и Валиевой в Китае: «Это дружественная страна, они понимают нас. Молодцы»

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил перспективу организации шоу с участием Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой в Китае. 

«Прекрасно, замечательно. Очень хорошая идея. Китай — дружественная страна, они понимают нас. Молодцы.

Солидарность и поддержка нашего спорта, нашего фигурного катания, наших девчонок.

Наши фигуристки — самые лучшие в мире. Это все знают. Я уверен, что никаких проблем здесь быть не может», — сказал Лайшев.

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