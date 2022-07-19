Лайшев о шоу с Щербаковой, Трусовой и Валиевой в Китае: «Это дружественная страна, они понимают нас. Молодцы»

Президент «Самбо-70» оценил перспективу организации шоу с участием , и в Китае.

«Прекрасно, замечательно. Очень хорошая идея. Китай — дружественная страна, они понимают нас. Молодцы.

Солидарность и поддержка нашего спорта, нашего фигурного катания, наших девчонок.

Наши фигуристки — самые лучшие в мире. Это все знают. Я уверен, что никаких проблем здесь быть не может», — сказал Лайшев.

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